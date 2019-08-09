نجم جديد يقترب من مغادرة برشلونة

اقترب أبيل رويز لاعب برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكد رويز في تصريحات لصحيفة "ماركا الإسبانية"، أنه نشأ كلاعب ويقاتل من أجل أهدافه وأحلامه التي يجب أن يلعبها مع البلوجرانا".





وأضاف رويز، أنه لا يستبعد المغادرة هذا الصيف، لرغبته في اللعب والاستمتاع بكرة القدم، مؤكدا أن هذا كل ما يفكر فيه الآن.