تكريم فاروق الفيشاوي بعد وفاته!





أعلنت جمعية تيرو للفنون وادارة مسرح إسطنبولي عن إقامة أسبوع أفلام تحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي الراحل وذلك في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور، حيث أعلن الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني عن عرض مجموعة أفلام سينمائية من روائع أعمال الفيشاوي، وهي فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك في بطولته نادية الجندي، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع فريد شوقي، عام 1985، إخراج على رضا، وفيلم "المشبوه" مع الزعيم عادل إمام عام 1981، من إخراج سمير سيف ، وفيلم " ألوان السما السبعة " مع ليلى علوي عام 2007، من إخراج سعد هنداوي.





وستعرض الأفلام بالمجان للجمهور ابتداءً من 10 ولغاية 12 أغسطس 2019 ، يومياً عند الساعة السابعة مساءً في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور .







