حسين فهمي يغني "راح فين زمن الشقاوة" في عيد ميلاد شقيقه مصطفى (صور)





احتفل الفنان مصطفى فهمي، بعيد ميلاده في وجود شقيقه النجم حسين فهمي، خلال قضائهما عطلة الصيف في الساحل الشمالي.





وظل الشقيقان يرددان معًا أغنية "راح فين زمن الشقاوة يا حسين" التي سبق وأن قدماها سويًا في إحدى الإعلانات التي أذيعت قبل سنوات في موسم رمضان.





وشارك نجوم الفن فى الاحتفال بعيد ميلاد الفنان مصطفى فهمي، من بينهم إيناس الدغيدى والإعلامية بوسى شلبى وريهام حجاج وبشرى والفنان أمير شاهين.



