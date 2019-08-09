هيثم شاكر يتألق على يوتيوب بعد إطلاقه "معرفة قديمة"





أطلق النجم هيثم شاكر، أحدث ألبوماته الفنية بعنوان "معرفة قديمة"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر.





وتم إطلاق الألبوم على منصات Anghami، Deezer، Spotify، Apple ، فيما حقق الأغنيات نسب مشاهدات عالية علىYoutube.





ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك



