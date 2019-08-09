تعرف على عدد مشاهدات "شاري بالغالي" لهشام عباس (فيديو)

حققت أغنية "شاري بالغالي" التي فاجأ الفنان هشام عباس الجمهور، بها بعد طول غياب عن الساحة بأغنيته الجديدة عدد مشاهدات ضخم تجاوز



ولاقت الأغنية التي تأتي ضمن ألبوم عباس المنتظر "عامل ضجة"ن ردود أفعال إيجابية من جمهور عباس.





عبر الكثيرون عن سعادتهم بعودة عباس، للغناء مجددًا بعد فترة انقطاع طويلة عن إصدار الألبومات.