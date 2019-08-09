تعرف على عدد مشاهدات "شاري بالغالي" لهشام عباس (فيديو)
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:16 ص
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حققت أغنية "شاري بالغالي" التي فاجأ الفنان هشام عباس الجمهور، بها بعد طول غياب عن الساحة بأغنيته الجديدة عدد مشاهدات ضخم تجاوز 305,978 مشاهدة منذ طرحه بقناته عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
ولاقت الأغنية التي تأتي ضمن ألبوم عباس المنتظر "عامل ضجة"ن ردود أفعال إيجابية من جمهور عباس.
عبر الكثيرون عن سعادتهم بعودة عباس، للغناء مجددًا بعد فترة انقطاع طويلة عن إصدار الألبومات.
وعلق البعض على عودة عباس، قائلين: "أخيرًا عاد جيل التمنينات"، "ذكرتنا بأيام عمرنا وإحنا صغيرين"،" هو اللي شايفه بعيني ده صح ولا بحلم، حد يرد عليا هشام عباس ومصطفى قمر مش مصدق نفسي".
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