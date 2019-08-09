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قنبلة في الميركانو.. تقارير تكشف حقيقة انضمام نيمار لريال مدريد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:58 ص
قنبلة في الميركانو.. تقارير تكشف حقيقة انضمام نيمار لريال مدريد
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية اسبانية مفاجأة مدوية بخصوص اهتمام نادي ريال مدريد الاسباني بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وذكرت صحيفة " ABC" أن ريال مدريد يرفض التعاقد مع نيمار نهائيًا سواء هذا الموسم أو الموسم المقبل.


وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن باريس سان جيرمان هو من وراء شائعات إهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع نيمار، وذلك من أجل كسر شوكة برشلونة فقط، مؤكدة أن الريال غير مهتم على الإطلاق بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.


وكانت تقارير صحفية أكدت تقديم ريال مدريد عرضًا لباريس سان جيرمان لضم نيمار مقابل 120 مليون يورو بالإضافة لإنتقال الكرواتي لوكا مودريتش لصفوف النادي الباريسي.

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