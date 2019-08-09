شاهد.. لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة المسرح بعد تعرضها للإغماء (فيديو)





سقطت المطربة ميادة الحناوي، على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي بتونس، بعد تعرضها لحالة إغماء مفاجأة.

أوقفت الفرقة الموسيقية الحفل، اثناء غناء الحناوي "أنا بعشقك" وهرع فريق العمل المساعد للمطربة الكبيرة في مساعدتها للنهوض من الأرض.

وطلبت ميادة من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي.





وقالت للجمهور: "ممكن تسمحولي وأنا جالسة معلش"، وسط تصفيق وهتافات الجمهور.







