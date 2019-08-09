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إدارة باريس تحدد موقفه تجاه رحيل نيمار لبرشلونة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:58 ص
إدارة باريس تحدد موقفه تجاه رحيل نيمار لبرشلونة
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مني العوضي
 
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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، إلى رفض إدارة باريس سان جيرمان التعامل مع نظيرتها برشلونة بشأن نيمار دا سيلفا الذي أبدى رغبته في الرحيل هذا الصيف.


وقالت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تلغي فرضية برشلونة، إنهم لا يريدون التعامل مع النادي الكتالوني.


وأوضحت "ماركا" أن ليوناردو المدير الرياضي في سان جيرمان قام بعرض نيمار من جديد على ريال مدريد، وهي ليست المرة الأولى.


الجدير بالذكر أن نيمار يريد العودة إلى "كامب نو" من جديد ولكنه يقترب أكثر من ريال مدريد هذا الصيف لأن علاقة باريس مع فلورنتينو بيريز أفضل.

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