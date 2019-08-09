مفاجأة صادمة وأخرى سارة لمسرح مصر!





مع بداية عيد الأضحى المبارك، تنطلق عروض الموسم الخامس والأخير من "مسرح مصر" الذي يقدمه أشرف عبد الباقي وفرقته المسرحية على خشبة مسرح "جراند نايل تاور" وتعرض تلفزيونيا عبر شاشة "MBC مصر".





وتنطلق العروض الجماهيرية على خشبة المسرح يوم الأحد المقبل، بعدما قدمت الفرقة على مدار السنوات الأربع الماضية ما يقرب من 90 مسرحية لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.





من جانبه، عبر أشرف عبد الباقي مؤسس الفرقة عن رضاه التام عما تم تقديمه في هذه التجربة، من خلال النجوم الشباب الذين فتح لهم المسرح آفاقا أرحب في عالم الفن.





واعتبر أن أكثر ما أسعده هو التفاف الجمهور المصري والعربي حول التجربة وعودة الإقبال على المسرح مرة أخرى، موجها الشكر لقناة "MBC مصر" التي كانت سندا ودعما لهذه التجربة، كما كشف عن كون الموسم الأخير سيكون الأنجح وسيقدم من خلاله عشرة عروض مسرحية.

فيما عبر صادق الصباح منتج العروض المسرحية عن سعادته بالنجاح الفائق الذي صادف عروض مسرح مصر عبر شاشة "MBC مصر"، وكذلك مولد العديد من المواهب والنجوم الشابة التي بدأت تشق طريقها في عالم الفن، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأفكار والاقتراحات للتعاون المستقبلي مع الفنان أشرف عبد الباقي، وسيتم الاتفاق على أحدها بعد الانتهاء من تقديم الموسم الخامس والأخير من "مسرح مصر".