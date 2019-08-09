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بعد أسبوع من طرحها.. "س من الناس" تشعل يوتيوب!

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:33 ص
بعد أسبوع من طرحها.. س من الناس تشعل يوتيوب!
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حققت أغنية "س من الناس" للمطرب مصطفى قمر، عدد مشاهدات مرتفع بعد مرور أسبوع على طرحها، حيث تجاوز عدد مشاهدات الكليب ا522,742 مشاهدة.

والأغنية "س من الناس" ضمن أغانى ألبوم الجديد المقرر أن يتم طرحه قريبًا، وطرحها قمر، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

"س من الناس" من كلمات تامر حسين، و ألحان رامى جمال، وتوزيع توما.


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