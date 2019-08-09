دكرنس يفتتح ودياته عصر اليوم





دكرنس سوف يلاقى شبان بدواى عصر الجمعة بملعب نادى دكرنس الرياضى فى أولى تجاربه الودية والتى يسعى أيمن الجمل الوقوف من خلالها على قياس مدى جاهزية لاعبيه عقب إنطلاق فترة إعداد الفريق الأول قبل أسبوعين تقريبا.





وتكمن أهمية المباراة كونها فى بداية فترة الإعداد كأولى الوديات ويسعى كل لاعب من خلالها لإثبات أحقيته بالتواجد أساسيا بالمباريات الرسمية المقبلة بالقسم الثانى بعدما تعاقد مجلس إدارة دكرنس مع العديد من اللاعبين الجدد بالإضافة للإبقاء على بعض العناصر التى ساهمت فى صعود الفريق الموسم الماضى.





فيما يسعى شبان بدواى بقيادة محمد المحالى فى بداية قوية للفريق إستعدادا للموسم الجديد والذى يسعى فيه جاهدا لتعويض مافاته الموسم الماضى بعدما كان قريبا من التأهل للقسم الثانى عبر دورة الترقى وخسر بطاقة الصعود فى أخر مبارياته أمام دكرنس بملعب الأخير.





وينتظر شبان بدواى قرار رسمى من إتحاد الكرة المعين من أجل تحديد مصيره سواء بالصعود للقسم الثانى إذا تم زيادة عدد فرق القسم الثانى الموسم المقبل أو البقاء بالقسم الثالث. المباراة يديرها تحكيميا طاقم مكون من محمد الشرقاوى حكم ساحة ويعاونه محمود رضا و أحمد بدير.

يفتتح نادى دكرنس الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى أولى ودياته إستعدادا للموسم الجديد تحت قيادة أيمن الجمل والذى تولى المهمة رسميا قبل شهرين عقب نهاية الموسم الماضى ورحيل المدير الفنى السابق مصطفى مرعى عقب قيادته الفريق للعودة لدورى القسم الثانى.