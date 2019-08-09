الشرطة الإنجليزية تحمي صلاح من العنصرية وتعتقل هذا الشخص

أعتقلت الشرطة الإنجليزية رجلا يشتبه في قيامه بنشر تغريدة عنصرية ضد اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.





وأكدت شرطة العاصمة لندن من خلال بيان أن الرجل يبلغ من العمر 32 عامًا وأنه يشتبه في ارتكابه جرائم عنصرية عامة بالإضافة لعرقلة الشرطة في أداء وظيفتها.





وأكد موقع البرنابيو أن المتهم يخضع حالياً للاستجواب من أجهزة الشرطة الإنجليزية.





وكان أحد مشجعى نادى إيفرتون وجه عبارات وإساءات عنصرية للنجم المصرى محمد صلاح عبر تويتر، الأمر الذى أثار غضب جماهير إيفرتون وليفربول.





وأضافت الصحيفة أن نادى إيفرتون فتح تحقيقاً للتأكد عما إذا كان المشجع الذى أرسل العبارات العنصرية للنجم المصرى من مشجعى النادي من عدمه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، كما قررت إدارة إيفرتون إبلاغ أجهزة الشرطة للتحقيق فى هذا الأمر.





فى حين أعلنت الشرطة الإنجليزية فتح تحقيق بشأن واقعة العنصرية التى تعرض لها محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول من جانب أحد مشجعى إيفرتون.





وقالت شرطة مقاطعة ميرسيسايد التى ينتمى إليها ناديا ليفربول وإيفرتون، إنها على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت فيما يتعلق بأحد لاعبى نادى ليفربول، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً فى هذا الأمر.





ومن المنتظر أن يتعرض مشجع إيفرتون لعقوبات قاسية من جانب إدارة النادى، حال إثبات تورطه فى توجيه عبارات عنصرية إلى محمد صلاح، وقد تصل إلى منعه من حضور مباريات الفريق على ملعب جوديسون بارك لمدة عامين أو مدى الحياة.