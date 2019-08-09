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أستاذ تمويل: أتوقع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار الفترة المقبلة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:39 ص
أستاذ تمويل: أتوقع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار الفترة المقبلة
الدكتور هشام إبراهيم
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مؤشرات الإصلاح بدأت تتحرك في الاتجاه الإيجابي بوتيرة متسارعة مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن خلال الأشهر الأخيرة انخفضت معدلات التضخم والبطالة بنسبة كبيرة، موضحا أن تحسن نؤشرات الاقتصاد يؤدي إلى مزيد من التحسن في السلع والخدمات.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن انخفاض معدلات التضخم قد يؤدي إلى تشجيع البنك المركزي لتخفيض معدلات الفائدة ما يؤدي إلى مؤشرات تحسن أخرى مثل انخفاض الأسعار، وتوقع أن يرتفع الجنية مرة أخرى أمام الدولار الفترة المقبلة، وهذا سوف يلبي احتياجات المواطن.
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