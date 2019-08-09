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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من اشتباكات عدن.. وتدعو لوقف التصعيد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:11 ص
الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من اشتباكات عدن.. وتدعو لوقف التصعيد
اشتباكات فى اليمن - صورة أرشيفية
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها العميق إزاء اندلاع الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن اليمنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح صحفي مساء،الخميس، إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وإراقة المزيد من الدماء وحل الخلافات عبر الحوار.

وأكدت أن إثارة المزيد من الانقسامات والعنف داخل اليمن لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وإطالة أمد الصراع، مشددة على أن الحوار هو الطريقة الوحيدة لتحقيق الوحدة والاستقرار والازدهار لليمن.

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