محافظات يمنية تؤكد وقوفها خلف القيادة السياسية.. وتعلن رفضها دعوات التحريض

أعلنت قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية في عدد من محافظات اليمن منها شبوة وأبين ولحج وتعز، دعمها الكامل لتوجهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور، وتوجهات الحكومة في الحفاظ على مؤسسات الدولة، لمواجهة ما تشهدها العاصمة المؤقتة عدن جراء الاعتداء على مؤسسات الدولة إثر الدعوات لمهاجمة القصر الرئاسي في المعاشيق؛ وفقا لوكالة أنباء سبأ.

وأكدت قيادة محافظة شبوة، في بيان لها، وقوفها خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، معلنة رفضها للدعوات الانقلابية والتحريض والاعتداء على أبناء الوطن الواحد وبث روح الكراهية.

وثمنت الدور الأخوي للأشقاء في التحالف العربي، في دعم مؤسسات الشرعية والوقوف معا في خندق استعادة الدولة وبناء مؤسساتها .

وقال البيان، إن استهداف شرعية الرئيس والحكومة والدعوات للإنقلاب عليها والاعتداء وعلى قوات الجيش والأمن والمؤسسات الوطنية لا يخدم غير الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية ونحيي صمود قوات الجيش والأمن وقوات الحماية الرئاسية على أداء واجبهم الوطني في حماية المواطنين وحماية المؤسسات الوطنية.

وأضاف البيان أن الجريمة البشعة التي استهدفت معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان وراح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى لتؤكد على الضرورة الماسة لتوحيد الصف نحو مواجهة عدو الوطن (مليشيات الحوثي وجماعات الإرهاب) وإن حرف المسار نحو استهداف شرعية الرئيس، هو سلوك عدواني لا يمكن تبريره.

كما أكدت قيادة محافظة شبوة، أن توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية في منظومة أمنية وطنية واحدة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية تضمن وحدة القرار فيها مهمة لا تقبل التأجيل وتصون الدولة والمجتمع من كوارث التنازع والصراع، مطالبة بسرعة ايقاف الاعتداء على أبناء الوطن وجنوده ومؤسساته في العاصمة المؤقتة عدن وحقن الدماء والتوقف عن مهاجمه مؤسساته ورعاية حرمة هذه الأيام الفضيلة.