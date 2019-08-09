الحلم يتبخر.. ريال مدريد يفشل في التوقيع مع هذا اللاعب

كشفت العديد من التقارير الصحفية أن توقيع ريال مدريد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح مستحيل تقريبًا هذا الصيف.





ووفقًا لشبكة ABC الإسبانية ، أصبح من المستحيل تقريبًا على ريال مدريد إغلاق صفقة بول بوجبا هذا الصيف ، بسبب توقيع المان يونايتد مع لاعب خط وسط بديل سواء كريستيان إريكسن لاعب توتنهام أو برونو فرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة.





وأوضحت الشبكة الشهيرة أنه يمكن للفرنسي الآن أن يقدم طلب انتقال ، وهو طلب انتقال رسمي إلى ريال مدريد ، ولكن هذا لا يعني أن يسمح اليونايتد له بالرحيل.





الأمر واضح ، ريال مدريد اتصل بمانشستر منذ بضعة أيام ولكن المان يونايتد لا يريد البيع أو التفاوض ، بعد أن ارتكب مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا أشياء خاطئة من خلال الدفع والضغط على اليونايتد للبيع ، ولم يقبل الفريق البريطاني هذا الضغط من الممثل واللاعب ، بأوجه وبيانات سيئة ، وكان من الأفضل التصرف على انفراد وليس الحديث علنًا.





لقد ترسخت المشكلة وأصبح من الصعب للغاية على لاعب خط الوسط أن يأتي إلى ريال مدريد للعب تحت قيادة زيدان





ومن الممكن أن يقدم ريال مدريد 90 مليون يورو بالاضافة إلى لاعب مقابل ضم بوجبا ، ولكن لا يستطيع أحد من الريال الذهاب إلى البريميرليج حتى يناير المقبل.