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خيانة جديدة.. نيمار يقوم بخطوة تجاه ريال مدريد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:19 ص
خيانة جديدة.. نيمار يقوم بخطوة تجاه ريال مدريد
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علاء خليف
 
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يبدو أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان أصبح قريبًا بشدة من الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وقام اللاعب البرازيلي بمتابعة الحساب الرسمي للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" خلال الساعات الماضية، كما تابع ايضًا حساب الثنائي سيرجيو راموس وجاريث بيل لاعبا الريال.


متابعة "نيمار" لحسابات زيدان وراموس وبيل على "انستجرام" تؤكد اقتراب اللاعب البرازيلي من النادي الملكي.


وكانت تقارير صحفية أكدت حسم نادي ريال مدريد صفقة نيمار بشكل نهائي، وذلك بعدما رفضت إدارة النادي ا لباريسي بيع اللاعب لنادي برشلونة الأسباني بسبب الخلافات بين الناديين.

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