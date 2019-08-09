ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزمالك يضحي من أجل التعاقد مع دياز

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:05 ص
الزمالك يضحي من أجل التعاقد مع دياز
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
رفع مجلس إدارة نادى الزمالك ميزانية الجهاز الفني الجديد للفريق من مليون و700 ألف دولار إلي 2 مليون دولار لاستقدام الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة.
ويقوم دياز حاليا بمراجعة عقود قيادة الزمالك لإضافة بنود بها والحصول علي موافقة الزمالك بشأن تلك البنود قبل تنصيبه بشكل رسمي مديرا فنيا للفريق الأبيض في الأيام القليلة المقبلة بعد إسناد المهمة لطارق يحيي بشكل مؤقت.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي