الزمالك يضحي من أجل التعاقد مع دياز

رفع مجلس إدارة نادى الزمالك ميزانية الجهاز الفني الجديد للفريق من مليون و700 ألف دولار إلي 2 مليون دولار لاستقدام الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة.