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بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث مروع على الطريق الزراعي بالإسماعيلية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:40 ص
بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث مروع على الطريق الزراعي بالإسماعيلية
حادث مروع - صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم سيارة مع مركبة " توك توك" علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي أمام منطقة البعالوة.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير غدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة مع مركبة توك توك علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي إمام منطقة البعالوة، مما أسفر عن إصابة كلا من " ابراهيم رمضان ابراهيم 22 عامًا، وشهرزاد رمضان ابراهيم 26 عامًا، ورحمة رمضان 19 عامًا.

وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي القصاصين المركزي لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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