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آس الإسبانية: برشلونة يعلن الاستسلام أمام ريال مدريد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:18 ص
آس الإسبانية: برشلونة يعلن الاستسلام أمام ريال مدريد
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على شحاتة
 
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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وانتقاله لصفوف برشلونة أو ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة برشلونة مقتنعة بأن ريال مدريد هو المفضل للفوز بخدمات نيمار خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وأشارت التقارير الإسبانية بأن النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز  يعمل على إغلاق صفقة اللاعب البرازيلي خلال الأيام القليلة القادمة.
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