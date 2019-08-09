رئيس "اتصالات" البرلمان: تحويل كابلات النحاس إلى فايبر يتكلف 35 مليار جنيه
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:48 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات بمصر في تطور مستمر، وما يتم الآن مختلف عما حدث في المراحل السابقة لأن مصر تدخل في مرحلة التحول الرقمي.
وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هذا القطاع واعد، وهناك الكثير من المستثمرين ينتظرون إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم شخصيا بهذا الموضوع، وطلب من المسئولين عن هذا الملف تحسين الإنترنت، موضحا أن تكلفة تغيير الكابلات من نحاس إلى فايبر في محافظات مصر تصل إلى 35 مليار جنيها.
وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هذا القطاع واعد، وهناك الكثير من المستثمرين ينتظرون إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم شخصيا بهذا الموضوع، وطلب من المسئولين عن هذا الملف تحسين الإنترنت، موضحا أن تكلفة تغيير الكابلات من نحاس إلى فايبر في محافظات مصر تصل إلى 35 مليار جنيها.
Advertisements
- مستثمر في مجال الاتصالات: مصر لديها قناة سويس إلكترونية
- مغامرة صحفية فى عالم تهريب الخردة
- حبس شقيقين لسرقتهما كابلات نحاسية تابعة لإحدى شركات الاتصالات بطوخ
- "طلعت": مصر تتمتع بمزايا تنافسية الأسعار في مجال صناعة الاتصالات والتكنولوجيا
- أورنچ وجوجل يدشنان كابل بين أمريكا وفرنسا ستنتهي منه في 2020
- "WE" توقع مذكرة تعاون مع شركة فايبر مصر و" أركو" لتوفير البنية التحتية للمجتمعات الذكية
- "المصرية للاتصالات": 6 مليار جنيه استثمارات الإنترنت الارضي خلال عامين
- محافظ كفر الشيخ يناقش مشروع التحول الرقمي ومد كابلات Fiber optic في جميع أنحاء المحافظة
- 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة في بناء مراكز البيانات العملاقة