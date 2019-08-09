ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس "اتصالات" البرلمان: تحويل كابلات النحاس إلى فايبر يتكلف 35 مليار جنيه

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:48 ص
رئيس اتصالات البرلمان: تحويل كابلات النحاس إلى فايبر يتكلف 35 مليار جنيه
البرلماني أحمد بدوي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات بمصر في تطور مستمر، وما يتم الآن مختلف عما حدث في المراحل السابقة لأن مصر تدخل في مرحلة التحول الرقمي.

وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هذا القطاع واعد، وهناك الكثير من المستثمرين ينتظرون إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم شخصيا بهذا الموضوع، وطلب من المسئولين عن هذا الملف تحسين الإنترنت، موضحا أن تكلفة تغيير الكابلات من نحاس إلى فايبر في محافظات مصر تصل إلى 35 مليار جنيها.
Advertisements
المزيد عن: السيسي البرلمان اتصالات أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي