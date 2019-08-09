رئيس "اتصالات" البرلمان: تحويل كابلات النحاس إلى فايبر يتكلف 35 مليار جنيه



وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هذا القطاع واعد، وهناك الكثير من المستثمرين ينتظرون إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.



ولفت إلى أن القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم شخصيا بهذا الموضوع، وطلب من المسئولين عن هذا الملف تحسين الإنترنت، موضحا أن تكلفة تغيير الكابلات من نحاس إلى فايبر في محافظات مصر تصل إلى 35 مليار جنيها.

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات بمصر في تطور مستمر، وما يتم الآن مختلف عما حدث في المراحل السابقة لأن مصر تدخل في مرحلة التحول الرقمي.