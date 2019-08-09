ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئاسة الوزراء الإيطالية تنفي تقديم رئيس الحكومة استقالته

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:18 ص
رئاسة الوزراء الإيطالية تنفي تقديم رئيس الحكومة استقالته
جوزيبى كونتى - رئيس وزراء إيطاليا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نفت مصادر فى رئاسة الوزراء الإيطالية، إمكانية تقديم رئيس الحكومة جوزيبى كونتى الاستقالة، وذلك تعليقاً على توجه الأخير للقاء رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا فى مقر الرئاسة "قصر كويرينالى"، فى اجتماع مفاجئ وغير معلن بعد ظهر أمس، الخميس، غداة تفجر أزمة جديدة بين طرفى الائتلاف الحاكم فى تصويت بمجلس الشيوخ حول جدوى مشروع خط القطارات فائقة السرعة للربط بين مدينى تورينو الإيطالية وليون الفرنسية، والمعروف إعلامياُ بـ"تاڤ".

ونقلت وكالة أنباء "آكى"، عن المصادر قولها: "لا توجد أى فرضية للاستقالة"، مشيرة إلى أن كونتى ذهب إلى الرئيس ماتاريلا لإحاطته عن الوضع السياسى بعد الانقسام الذى شهدته قاعة مجلس الشيوخ بين قطبى الائتلاف الثنائى "حركة خمس نجوم - حزب الرابطة" الحاكم، حيث صوت برلمانيو حزب الرابطة، الذى يقوده ماتيو سالفينى، لصالح مقترحات، قدمتها قوى المعارضة، داعمة لخط السكك الحديدية، وأفشلوا مقترحاً للحليف حركة خمس نجوم يدعو لعدم المضى قدماً فى المشروع.

وتحدثت صحف إيطالية عن تأرجح موقف سالفينى بين فض الائتلاف مع شريكه فى الحكم لويجى دى ماتيو، الرئيس السياسى لحركة "خمس نجوم"، والدعوة لانتخابات مبكرة فى شهر أكتوبر القادم وبين المطالبة بتعديل للفريق الحكومى بإقالة ثلاثة وزراء "غير مرغوب فيهم" محسوبين على حركة (خمس نجوم)، وهم: وزير النقل والبنية التحتية، دانيلو تونينيللى ووزيرة الدفاع إليزبيتا ترينتا ووزير المالية جيوفانى تريا.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي