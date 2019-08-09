"أمن الإسماعيلية" يكشف ملابسات مقتل صاحب شركة مسموما على يد شقيقين



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد العثور علي جثة شخص يدعى "سامي.ع" 54 عامًا، ومقيم بمدينة التل الكبير، وصاحب إحدى شركات المقاولات.





وتم تشكيل فريق بحث بأشراف العميد عصام عطوان مدير مباحث الإسماعيلية، ضم العقيد وليد العطار رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والمقدم محمد فيصل رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير، والرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الضواحي، والرائد أحمد شاهين رئيس مباحث مركز شرطة فايد، وبعمل التحريات السرية تبين إلي أن المجني عليه ينفذ عدد من المشروعات الزراعية في صوب منطقة أبو سلطان وان خلافات مالية وقعت بين القتيل وبين اثنين أشقاء من العاملين في شركته الخاصة دفعتهم إلي قتله، بهدف السرقة.



وتم ضبط المتهمين وهما " حسن. م 30 عامًا"، وشقيقه سيد 18 عامًا"، مقيمين دائرة مركز التل الكبير، وبمناقشتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بقيامهما بوضع " السم" للمجني عليه في الطعام أثناء وجبة الغداء، والتخلص من جثمانه بدفنه بمنطقة قريبة من مكان المشروع، والاستيلاء علي مفتاح سيارته لمحاولة بيعها، بالإضافة الي مبلغ مالي، وهاتفه المحمول، وشاشة تلفزيون وجهاز كمبيوتر.



وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهما علي النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيل المعرفة وتحديد أسباب الوفاة.



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في كشف تفاصيل ملابسات لغز العثور على جثة صاحب إحدى شركات المقاولات، مقتولًا أثناء تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية بمنطقة صوب أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، مسموما.