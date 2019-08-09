خبير أمني: حادث معهد الأورام دليل على تخبط الإرهاب

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قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عملية حادث معهد الأورام الإرهابية، تدل على أن الجماعات الإرهابية في تخبط وارتباك، وتهدف من هذه العمليات الإرهابية، احباط ما تقوم به الدولة من تنمية.



وشدد زكي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب من خلال مواجهة الأمية الدينية، التي تفرز أغرب أنواع التطرف، والعمل على تنشط دور بيت العائلة الذي يضم كلًا من الأزهر الشريف والكنيسة في مواجهة التطرف.



ولفت إلى أن الدور الأمني ما هو إلا حلقة صغيرة ضمن سلسلة متعددة الحلقات، متمنيًا أن يقوم الإعلام بدوره في مكافحة التطرف، ودعم الوحدة الوطنية.

