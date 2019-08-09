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رئيس الوزراء: مصر تتحرك بسرعة لتحقيق أفضل مستقبل لأبنائها (فيديو)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:50 ص
رئيس الوزراء: مصر تتحرك بسرعة لتحقيق أفضل مستقبل لأبنائها (فيديو)
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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أمنية فوزي
 
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء مدينة العلمين الجديدة وما فيها من مشروعات سكنية وجامعات ومدينة للثقافة والفنون وغيرها، تعد رسالة هامة بأن مصر تتحرك بسرعة لتحقيق أفضل مستقبل لأبنائها.


وأضاف مدبولي، خلال تفقده المشروعات في مدينة العلمين، أن الهجمات الإرهابية لن تستطيع أن توقف التنمية والتقدم، بل ستزيد الدولة قوة وإصرارًا على استكمال العمل.

وأوضح أن مدينة العلمين بها آلاف الوحدات السكنية، وبها جامعتين، ومناطق خدمية كبيرة"، مستكملًا: "لدينا مقومات المدينة الكاملة لكل الشعب المصري.
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