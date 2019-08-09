رئيس الوزراء: مصر تتحرك بسرعة لتحقيق أفضل مستقبل لأبنائها (فيديو)





وأضاف مدبولي، خلال تفقده المشروعات في مدينة العلمين، أن الهجمات الإرهابية لن تستطيع أن توقف التنمية والتقدم، بل ستزيد الدولة قوة وإصرارًا على استكمال العمل.



