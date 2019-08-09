ليكيب: زيدان يحسم قراره بشأن ضم نيمار

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، يفضل الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن والد نيمار أبلغ نادي باريس سان جيرمان بضرورة رحيل نجله عن النادي الباريسي هذا الصيف.





وأوضحت الصحيفة أن نيمار يضع برشلونة أولويته للإنتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدة أن غرفة ملابس البارسا هي المفضلة بالنسبة للنجم البرازيلي.





وأشارت الصحيفة الفرنسية أن الإنتقال لريال مدريد أحد الخيارات المطروحة أمام "نيمار"، لكن قرار إنضمامه للنادي الملكي يبقي بيد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال الذي لا يحب اللاعب البرازيلي ويرفض التعاقد معه.





وكانت تقارير صحفية أكدت تقديم ريال مدريد عرضًا ضخمًا لضم نيمار مقابل 120 مليون يورو بالإضافة لإنتقال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الريال إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.