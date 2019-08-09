أول تعليق من نجم باريس سان جيرمان على انضمامه لبرايتون

أعرب روماريك يابي البالغ من العمر 19 عامًا نجم برايتون الإنجليزي المنضم من ​باريس سان جيرمان​ عن سعادته بالانضمام للنادي الإنجليزي وأنه جاهز للتحدي الجديد.



وقال يابي في تصريحات لموقع النادي الرسمي : "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في برايتون. إنه نادٍ ومدينة جميلة وأنا مستعد لهذا التحدي الجديد".