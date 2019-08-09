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أول تعليق من نجم باريس سان جيرمان على انضمامه لبرايتون

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:27 ص
أول تعليق من نجم باريس سان جيرمان على انضمامه لبرايتون
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ريهام عبد المحسن
 
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أعرب روماريك يابي البالغ من العمر 19 عامًا نجم برايتون الإنجليزي المنضم من ​باريس سان جيرمان​ عن سعادته بالانضمام للنادي الإنجليزي وأنه جاهز للتحدي الجديد.

وقال يابي في تصريحات لموقع النادي الرسمي : "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في برايتون. إنه نادٍ ومدينة جميلة وأنا مستعد لهذا التحدي الجديد".

واختتم يابي تصريحاته قائلاً : "أفضل صفاتي هي دفاعي وأحب أن أعرض مهاراتي، هذا جزء من هويتي وطريقة لعب كرة القدم".
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