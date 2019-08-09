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رامي رضوان يكشف نصيحة البيئة للمواطنين بشأن الحيتان

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:49 ص
رامي رضوان يكشف نصيحة البيئة للمواطنين بشأن الحيتان
الإعلامي رامي رضوان
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الإعلامي رامي رضوان، أن الفيديو الذي عرضه عن ظهور حيتان في الساحل الشمالي تبين أنه فيديو قديم يعود إلى 2016.

أوضح "رضوان"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه تواصل مع مسئولين في وزارة البيئة، وتأكد من أن الفيديو قديم، منوهًا بأن المسئولين بالبيئة أكدوا أن شهري 7 و8 موسم انتقال الحيتان من البحر المتوسط إلى الأحمر.

وأضاف أن وزارة البيئة أكدت أن الحيتان لا تهاجم المواطنين، ولكن يجب توخي الحذر.

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