حشود تحيي الذكرى الخمسين لالتقاط صورة ألبوم (آبي رود) لفرقة البيتلز





تجمع مئات الأشخاص يوم الخميس عند أشهر موضع مخصص لعبور المشاة في العالم احتفالا بالذكرى الخمسين لالتقاط صورة لفرقة البيتلز تحولت لواحدة من أشهر صور الألبومات في تاريخ الموسيقى وقلدها عدد لا يحصى من المعجبين منذ ذلك الحين.





والتُقطت صورة جون لينون وبول مكارتني وجورج هاريسون ورينجو ستار وهم يعبرون الطريق عند مكان عبور المشاة بشارع آبي رود في لندن، أمام استوديوهات إيمي حيث سجلوا الألبوم الذي يحمل نفس اسم الشارع عام 1969.





والتقط المصور الاسكتلندي إيان ماكميلان ست صور فقط للفرقة على مكان عبور المشاة، واستخدمت الخامسة صورة غلاف لألبوم الفرقة الحادي عشر الذي يتم تسجيله داخل استوديو، وصدر يوم 26 سبتمبر أيلول 1969.





وفي هذه الصورة ظهر لينون في المقدمة مرتديا بذلة بيضاء يتبعه ستار مرتديا بذلة سوداء بينما يمشي مكارتني حافي القدمين يمسك سيجارة وأخيرا هاريسون في ملابس زرقاء. وتظهر سيارة فولكسفاجن من طراز بيتل متوقفة في خلفية الصورة.





ويوم الخميس عادت السيارة البيتل إلى مكانها وتحركت السيارات ببطء بطول الشارع المزدحم في حين سار عشرات المعجبين على نقطة عبور المشاة بخطوطها البيضاء لالتقاط صور للذكرى.





وفاز ألبوم (آبي رود) بلقب أفضل ألبوم للفرقة في تصويت شارك فيه قراء مجلة رولينج ستون في عام 2009.





وكان الألبوم آخر ما سجله أعضاء الفرقة الأربعة معا، ويشتمل على أغان من تأليف كل منهم.





وانفصل أعضاء فرقة موسيقى الروك التي حققت أفضل المبيعات بعد أقل من عام من صدور ألبوم (آبي رود)، لينهوا ثورة في عالم الموسيقى استمرت عقدا من الزمن وأحدثت تحولا في فترة الستينات.



