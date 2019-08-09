عاجل.. إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه أبها

Advertisements



كشف التحالف العربي، عن إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه أبها، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء الخميس.

