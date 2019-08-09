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عاجل.. إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه أبها

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:09 ص
عاجل.. إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه أبها
طائرة بدون طيار
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أمنية فوزي
 
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كشف التحالف العربي، عن إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه أبها، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء الخميس.
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