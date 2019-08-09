سعر الدولار اليوم الجمعة 9/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

يتراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، بعد أن أعلنت وزارة المالية استلام الشريحة من قرض صندوق النقد الدولي، وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع طفيف خلال تعاملات الأسبوع لتعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.75 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.





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أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع





سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع





سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري





سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.56 للشراء و 16.66 للبيع





سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع













وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.





سعر الدولار مقابل الريال 3.75

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30