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عاجل.. الخارجية الأمريكية تدعو إلى وقف التصعيد في عدن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:57 م
عاجل.. الخارجية الأمريكية تدعو إلى وقف التصعيد في عدن
الخارجية الأمريكية
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أمنية فوزي
 
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى وقف التصعيد في عدن، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء الخميس.

كما أكدت الخارجية الأمريكية، دعمها لوحدة اليمن واستقراره.
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