عاجل.. الخارجية الأمريكية تدعو إلى وقف التصعيد في عدن

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى وقف التصعيد في عدن، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء الخميس.



كما أكدت الخارجية الأمريكية، دعمها لوحدة اليمن واستقراره.

