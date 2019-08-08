عاجل.. الخارجية الأمريكية تدعو إلى وقف التصعيد في عدن
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:57 م
أمنية فوزي
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى وقف التصعيد في عدن، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء الخميس.
كما أكدت الخارجية الأمريكية، دعمها لوحدة اليمن واستقراره.
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