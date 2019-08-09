ضبط 4 لصوص سرقوا 380 ألف جنيه من البنك الأهلي في الشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء الخميس، من ضبط أربعة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بسرقة 380 ألف جنيهًا من ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري، الموجودة داخل مبنى إدارة "كفر صقر" التعليمية.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوورد بلاغًا من عدد من الموظفين بالبنك الأهلي المصري، بسرقة 380 ألف جنيهًا من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك داخل إدارة كفر صقر التعليمية.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، حيث تبين استقلالهم "تروسيكل" واستخدامهم ماكينة لحام لقص الماكينة من الخلف وسرقة المبلغ، فيما جرى ضبطهم وبحوزتهم "التروسيكل" وماكينة اللحام و311 ألف جنيهًا من المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13732 جُنح كفر صقر لسنة 2019.