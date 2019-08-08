630 تصريحا إعلاميا لتغطية موسم الحج
وتم إصدار تصاريح لممثلي وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون والصحف الأجنبية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية, بالإضافة إلى تصاريح دخول لمنسوبي الإدارات الإعلامية التابعة للجهات الحكومية والأمنية.
وأجرى مندوبو مختلف وسائل الإعلام مقابلات مع الحجاج القادمين, واطلعوا على الخدمات والإجراءات المقدمة إلى ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم مجمع صالات الحج وصالات المطار إلى مرحلة إنهاء إجراءاتهم في منطقة الجوازات، ثم الجمارك بأسرع وقت ممكن, ثم توجههم إلى منطقة الأمتعة والبلازا، تمهيداً لنقلهم إلى المشاعر المقدسة.
وشاهد المندوبون الخدمات والتجهيزات والتقنيات الحديثة التي يوفرها المطار لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في أقصر مدة زمنية ممكنة، مبدين إعجابهم بالخدمات المقدمة إلى الحجاج في المجمع، وهو ما يعكس جهود المملكة في تسهيل إجراءاتهم منذ لحظة وصولهم.
ذلك إلى جانب الخدمات في مجمع صالات المطار، التي تستقبل يومياً عشرات الآلاف من الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، وزيارة الصالة المخصصة لمبادرة وزارة الداخلية "طريق مكة"، حيث استمعوا إلى شرح من إدارة الجوازات عن الخدمات التي توفرها الصالات للحجاج تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ.
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