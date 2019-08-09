إزالة 4675 مترا تعديات في حملة مكبرة على الأراضي الزراعية بالغردقة (صور)

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نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملاتها لازالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.



وأكد اللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، تعليماته على رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ جميع قرارات الازالة بمدينة الغردقة والحفاظ علي الاراضي المملوكة للدولة ورفع جميع الإشغالات أولًا بأول، مشددًا بالتعامل بكل حسم وقوة مع حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والحفاظ على أراضيها.



وتمكنت الحملة الذي قادها اللواء واصف عدلي رئيس حى جنوب من استرداد 4675 م2 أراضي مملوكة للدولة بمدينة الغردقة؛ وتم تنفيذ عدد 3 قرارات إزالة بإجمالي مساحة 4675 م2 بمناطق تقسيم الحرفيين وتقسيم المدارس بحي جنوب وتم إزالة التعديات بمعدات الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.