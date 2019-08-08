إسلام جمال ينشر صورا من كتب كتاب أحمد حاتم

نشر الفنان إسلام جمال على حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير "انستجرام" صورًا تجمعه بالفنان أحمد حاتم، وذلك من حفل كتب كتابه.









وكتب إسلام جمال قائلا: "كتب كتاب واحد من اعز الناس لقلبي الف مبروك يا تومى ربنا يفرح قلبك ".









يذكر أن احدث أعمال الثنائي إسلام جمال واحمد حاتم مسلسل حكايتي، وعُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي 2019.









المسلسل بطولة ياسمين صبري وأحمد حاتم وأحمد بدير وإدوارد وأحمد صلاح حسني، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق نجاحا كبيرا، ويعاد عرضه حاليا على قناة on e.



