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القليوبية اليوم: إحالة 27 موظفا بالتعليم للتحقيق.. والأوقاف تحقق 3 ملايين جنيه من صكوك الأضاحي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:38 م
القليوبية اليوم: إحالة 27 موظفا بالتعليم للتحقيق.. والأوقاف تحقق 3 ملايين جنيه من صكوك الأضاحي
أهم أخبار محافظة القليوبية
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محمد نبيل
 
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية المهمة، أبرزها ما يلي:

- "أوقاف القليوبية": مبيعات صكوك الأضاحي تحقق 3 ملايين جنيه حتى الآن
أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، أن الحصيلة النهائية لصكوك الأضاحي لهذا العام بلغت نحو 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار مشروع وزارة الأوقاف، وتنفيذًا للخطة التي وضعتها المديرية على مدار الأيام القليلة الماضية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل الوزارة والذى أكد بدوره إن المديرية حققت رقما غير مسبوق فى جمع صكوك للأضحية.

- لخروجهم بدون إذن.. إحالة 27 موظفا بتعليم القليوبية للتحقيق
وقرر عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والقائم بعمل مدير المديرية لحين عودة طه عجلان مدير المديرية من أداء فريضة الحج، إحالة 27 موظفا من العاملين بديوان المديرية للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لقيامهم بالخروج بدون اذن وعدم توقيعهم في خانة الانصراف بدفاتر المديرية.

- إحالة شقيقين للجنايات لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بشبرا الخيمة
وأحالت نيابة جنوب بنها الكلية، شقيقين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بعد إطلاق الرصاص عليهما أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.

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