الحجاج المصريين: "ربنا يحفظ السعودية.. وبنشكر الداخلية"
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:52 م
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، تقرير مصور يرصد آراء الحجاج المصريين في مستوى الحج، والخدمات المقدمة إليهم.
ومن ناحيتهم، قال أحد الحجاج: "إحنا بنشكر الداخلية على اللي بيقدموه لينا"، وأضاف آخر: "ربنا يحفظ السعودية والملك سلمان"، وأكد آخر أن كافة الخدمات متوفرة، وأنهم لم يتعرضوا لأي عناء داخل المملكة.
هذا وقد كشف الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن وزارة الصحة أطلقت "موبايل أبليكيشن" للتواصل المباشر مع الحجاج المصريين.
ومن ناحيتهم، قال أحد الحجاج: "إحنا بنشكر الداخلية على اللي بيقدموه لينا"، وأضاف آخر: "ربنا يحفظ السعودية والملك سلمان"، وأكد آخر أن كافة الخدمات متوفرة، وأنهم لم يتعرضوا لأي عناء داخل المملكة.
هذا وقد كشف الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن وزارة الصحة أطلقت "موبايل أبليكيشن" للتواصل المباشر مع الحجاج المصريين.
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