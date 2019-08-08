ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحجاج المصريين: "ربنا يحفظ السعودية.. وبنشكر الداخلية"

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:52 م
الحجاج المصريين: ربنا يحفظ السعودية.. وبنشكر الداخلية
حجاج
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عرض برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، تقرير مصور يرصد آراء الحجاج المصريين في مستوى الحج، والخدمات المقدمة إليهم.

ومن ناحيتهم، قال أحد الحجاج: "إحنا بنشكر الداخلية على اللي بيقدموه لينا"، وأضاف آخر: "ربنا يحفظ السعودية والملك سلمان"، وأكد آخر أن كافة الخدمات متوفرة، وأنهم لم يتعرضوا لأي عناء داخل المملكة.

هذا وقد كشف الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن وزارة الصحة أطلقت "موبايل أبليكيشن" للتواصل المباشر مع الحجاج المصريين.
Advertisements
المزيد عن: حجاج مصريين توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي