الطب البيطري: مجازر الجيزة داخل الكتلة السكانية وهذا يسبب مشاكل كبيرة (فيديو)











وأضاف إسماعيل، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضاية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن ملف الطب البيطري أهمل على مدار العشر سنوات الماضية، ولكن بعد الثورة حدثت بعض الخطوات الإيجابية منها العمل على أعداد مجز مطور في كل محافظة.



وأشار إلى أن مجازر الجيزة لابد من الاستغناء عنها، لأنها داخل الكتلة السكنية، وهذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة خاصة في شبكة الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة اخراج هذه المجازر إلى الظهير الصحراوي على عدة مراحل.



ولفت إلى أن الدولة وفرت قروض ميسرة للمرابين بفائدة تقدر بـ6% فقط، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم.



قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن عدد المجازر في محافظة الجيزة يقدر بـ23 مجزر، ومعدل الذبح يتراوح ما بين 18 لـ20 الف رأس.