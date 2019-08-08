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مجلس الوزراء يوافق على إضافة كلية الطب البشري إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:21 م
مجلس الوزراء يوافق على إضافة كلية الطب البشري إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإضافة كلية الطب البشري إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

ووافق  مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إضافة كلية الطب البشري إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حيث أن تبدأ الدراسة بكلية الطب البشري فور إنشاء المستشفى الجامعي أو التعاقد على تشغيل إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك عقب موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.
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