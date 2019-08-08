مجلس الوزراء يوافق على إضافة كلية الطب البشري إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:21 م
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإضافة كلية الطب البشري إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إضافة كلية الطب البشري إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حيث أن تبدأ الدراسة بكلية الطب البشري فور إنشاء المستشفى الجامعي أو التعاقد على تشغيل إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك عقب موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.
Advertisements
المزيد عن: وزارة التعليم العالي مجلس الوزراء مجلس الجامعات الخاصة والاهلية كلية الطب البشري جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا جامعة الدلتا الطب البشري الدكتور مصطفي مدبولي
- "الحكومة" توافق على إنشاء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجية
- "الوزراء" يوافق على إضافة الطب البشري والعلاج الطبيعي إلى كليات جامعة النهضة
- وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تشجيع البحث العلمي بالجامعات الخاصة
- الحكومة توافق على إضافة عدة كليات للجامعات الخاصة والأهلية بمصر
- الحكومة: تعديل بيانات ملكية جامعة النهضة بمدينة بني سويف الجديدة
- عاجل.. تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
- مجلس الوزراء يعلن الموافقة على إضافة كلية الفن والتصميم إلى الجامعة البريطانية بمصر
- الموافقة على إضافة كلية الطب البشري إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
- إضافة كليات "العلاج الطبيعي والتصميم والفنون واللغات والترجمة" إلى جامعة الأهرام الكندية
- مجلس الوزراء يوافق على إضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية