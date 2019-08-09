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مدير "بيطري الجيزة": ذبح البتلو كان يهدر 500 ألف رأس سنويا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:19 ص
مدير بيطري الجيزة: ذبح البتلو كان يهدر 500 ألف رأس سنويا
الدكتور أشرف إسماعيل
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن حلم الاكتفاء الذاتي من الحوم قد يتحقق، في ظل مجهودات الدولة التي تحدث الآن مثل برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي لتربية 1.5 مليون رأس،.

وأضاف "اسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضاية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن ذبح البتلو كان يهدر ثروة حيوانية رهيبة، حيث معدل الذبح كان يقدر بـ 500 الف رأس سنويًا.

ولفت إلى أن قرار منع ذبح البتلو يؤدي لمضاعفة كمية اللحوم في العجل لأربع أضعاف، معقبًا: "مفيش مجزر في مصر دلوقتي يقدر يذبح عجل بتلو نهائي".
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