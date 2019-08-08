ياسمين عبدالعزيز : "هذة تفاصيل طلاقي.. وعلاقتي بطليقي زي الفل"

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها منفصلة عن زوجها منذ عام قبل إعلان انفصالها، مضيفة: "مكنتش عايزة شوشرة، وقولت أعد أربي عيالي لاني مش بحب الكلام الكتير".





وأضافت "عبد العزيز" خلال لقائها في برنامج "معكم"، على قناة cbc ، قائلة: "محمد ابو عيالي، ورجل محترم ولازم احترمه، والطلاق كان وفقا لرغبتي، لكن انا غلطت اني اتأخرت في إعلان انفصالي، وقت لازم الناس تعرف".





وأشارت الي أنها تعرف طليقها محمد منذ كان عمرها 18 سنة، والتعارف بينهما جاء بعد تقديمها فوازيير بعد الإعلانات، ووجدته يحدثها طالبا منها الإعلان عن منتج خاص بهم، ووافقت رغم رفضها في البداية لأنها كانت تركت الإعلانات.





وتابعت قائلة: "لقيته كل شوية يكلمني ويقولي عن موعد تصوير الإعلان وبعدها يختفي، وتكرر الموضوع، لغايت ما قالي عايزين نتجوز، ورفضت لإني كنت صغيرة عمري 18 سنة، وفضل يعرض عليا الجواز ثلات سنوات لغايت ما اتجوزنا".





وأكدت ياسمين عبدالعزيز، أنها ليست غاضبة بعد الانفصال لأن أي صدمة تنقلب معها إلى تحدي، وبخاصة أن الحزن يتسبب في مرض، لافتة إلى أن علاقتهما جيدة جدًا ولا يوجد أي مشاكل بينهما، مضيفة: "علاقتنا زي الفل".