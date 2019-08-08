التعليم العالي تضيف كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية

أضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية .





ووافق مجلس الوزارء، اليوم الخميس الموافق 8/8/2019، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية.



