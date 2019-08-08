التعليم العالي تضيف كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:09 م
Advertisements
Advertisements
أضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية.
ووافق مجلس الوزارء، اليوم الخميس الموافق 8/8/2019، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية.
ما هو مجال التكنولوجيا الحيوية؟
التكنولوجيا الحيوية، هو مجال تطبيقي بالأساس يرتكز على علم الأحياء بغرض إستخدام النظام الحيوي في إنتاج مُنتج أو إستحداث خدمة تُفيد الإنسان بشكل أو بآخر.
ويشمل مجموعة هائلة من العلوم الحيوية مِثل: (علم الوراثة - الهندسة الوراثية - الكيمياء الحيوية - علم الأحياء الدقيقة \ الميكروبيولوجي - البيولوجيا الجزيئية - علم الأجنة - علم الأعصاب - علم المناعة - علم النبات وعلم الحيوان) وغيرهم من العلوم حسب مجال التطبيق.
بالإضافة إلى أن مجال التكنولوجيا الحيوية يندمج مع فروع أخرى من الهندسة والمعلوماتية، مثل: (برمجة الإلكترونيات - الميكانيكا - علوم الطاقة والكهرباء) وغيرهم، وكل ذلك عندما يندمج مع أي نظام حي لهدف ما يكون مُسماه: تكنولوجيا الحيوية.
Advertisements
المزيد عن: وزارة التعليم العالي مشروع قرار رئيس الجمهوية كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة النيل الاهلية جامعة النيل التكنولوجيا الحيوية
- جامعة أسيوط الثانية في حصد جوائز الدولة لعام 2016
- "البيولوجية الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية".. مؤتمر سنوي لعلوم عين شمس
- رئيس جامعة الفيوم يشهد الجلسة الختامية لبرنامج "Tempus" (صور)
- "المعلوماتية الحيوية" ورشة عمل بجامعة النيل
- أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقدم بمشروعات في "التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية"
- شغل 12 منصبًا وحصل على 3 جوائز.. تعرف على محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي
- انطلاق فعاليات مؤتمر تطبيقات التقنية الحيوية في الزراعة بجامعة بنها (صور)
- ندوات تعريفية للطلاب الجدد بالبرامج الجديدة داخل كلية "حاسبات بنها"
- "علوم حلوان" تناقش مشاريع تخرج برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية