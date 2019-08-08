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التعليم العالي تضيف كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:09 م
التعليم العالي تضيف كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية
صورة أرشيفية
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أضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس الوزارء، اليوم الخميس الموافق 8/8/2019، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية.

ما هو مجال التكنولوجيا الحيوية؟ 
التكنولوجيا الحيوية، هو مجال تطبيقي بالأساس يرتكز على علم الأحياء بغرض إستخدام النظام الحيوي في إنتاج مُنتج أو إستحداث خدمة تُفيد الإنسان بشكل أو بآخر. 

ويشمل مجموعة هائلة من العلوم الحيوية مِثل: (علم الوراثة - الهندسة الوراثية - الكيمياء الحيوية - علم الأحياء الدقيقة \ الميكروبيولوجي - البيولوجيا الجزيئية - علم الأجنة - علم الأعصاب - علم المناعة - علم النبات وعلم الحيوان) وغيرهم من العلوم حسب مجال التطبيق. 

بالإضافة إلى أن مجال التكنولوجيا الحيوية يندمج مع فروع أخرى من الهندسة والمعلوماتية، مثل: (برمجة الإلكترونيات - الميكانيكا - علوم الطاقة والكهرباء) وغيرهم، وكل ذلك عندما يندمج مع أي نظام حي لهدف ما يكون مُسماه: تكنولوجيا الحيوية.
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