عكاشة: الإعلاميون لا ذنب لهم في انصراف المشاهد عن متابعة الإعلام المصري
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:07 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن انصراف المشاهد المصري عن متابعة الإعلام المصري جعله في وضع خطر، مؤكدًا أن السبب في انصراف المصريين عن متابعة إعلام بلدهم لا يعمله إلا القائمين على أمر الإعلام في مصر.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الإعلامين العاملين في مصر لا ذنب لهم في انصراف المشاهد المصري عن متابعة الإعلام المصري، مضيفا: "في تكة غلط لو اتصلحت المشاهد المصري هيرجع يتفرج تاني".
هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية أن الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عضو حركة حسم الإخوانية هو منفذ حادث معهد الأورام، وتم التأكد من هوية منفذ الحادث من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها مع نظيرتها لأفراد أسرته
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الإعلامين العاملين في مصر لا ذنب لهم في انصراف المشاهد المصري عن متابعة الإعلام المصري، مضيفا: "في تكة غلط لو اتصلحت المشاهد المصري هيرجع يتفرج تاني".
هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية أن الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عضو حركة حسم الإخوانية هو منفذ حادث معهد الأورام، وتم التأكد من هوية منفذ الحادث من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها مع نظيرتها لأفراد أسرته
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