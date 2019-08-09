طبيب بيطري يكشف أفضل أنواع اللحوم

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قال الدكتور عبد العزيز البحري، مُشرف على أحد المجازر، إن اللحوم المصرية أفضل انواع اللحوم من حيث الجودة، معقبا: "أنا مش باكل غير اللحمة المصرية، جربت اللحوم الهندي والبرازيلي، لكن المصري هي أعلى لحمة".



وتابع "البحيري"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المستهلك المصري لا يحب سوى اللحمة الخشنة، الموجودة في الفخدة، مشيرًا إلى أنه يأكل عرق اللحمة، ويعتبرها الأفضل من وجهة نظره.



ولفت إلى ان قطعة بيت الكلاوي هي الافضل عند طهي اللحوم مع الخضار، وقطعة وش الفخدة مخصصة للبفتيك.

