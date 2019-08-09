ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الزراعة" عن انخفاض أسعار الماشية هذا العام: "وعدنا وأوفينا"

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:59 ص
الزراعة عن انخفاض أسعار الماشية هذا العام: وعدنا وأوفينا
انخفاض أسعار الماشية هذا العام
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة وعدت العام الماضي بانخفاض أسعار المواشي وأوفت.

وأشار "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الخميس، إلى أن أسعار الماشية انخفض من 10 إلى 25%.

وأضاف أن هناك أنواع أعلاف معتمدة من الوزارة وجودتها أفضل من الأعلاف العادية، متابعًا: "رقابتنا مستمرة على مصانع الأعلاف".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي