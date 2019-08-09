"الزراعة" عن انخفاض أسعار الماشية هذا العام: "وعدنا وأوفينا"

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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة وعدت العام الماضي بانخفاض أسعار المواشي وأوفت.



وأشار "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الخميس، إلى أن أسعار الماشية انخفض من 10 إلى 25%.



وأضاف أن هناك أنواع أعلاف معتمدة من الوزارة وجودتها أفضل من الأعلاف العادية، متابعًا: "رقابتنا مستمرة على مصانع الأعلاف".

