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"تجار الماشية" يشتكون: "العلف غالي والسعر رخيص.. والمُربي تعبان"

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:00 ص
تجار الماشية يشتكون: العلف غالي والسعر رخيص.. والمُربي تعبان
العمدة رمزي ناجي
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أمنية فوزي
 
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قال العمدة رمزي ناجي، عمدة بمحافظة المنوفية، إن سوق الماشية بمحافظة المنوفية يعرض من ألفين إلى 5 ألاف رأس ماشية، ولكن العدد قل هذا العام بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

وأضاف "ناجي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الخميس، أن هناك ركود في حركة بيع الماشية هذا العام.

في حين أوضح الحاج حسن، تاجر ماشية، أن أسعار الماشية وصلت إلى 60 ألف جنيه العام الماضي، وانخفضت إلى 40 ألف و44 أف ألف على حسب الذكور والإناث هذا العام.

وتابع "حسن"،: "الدنيا تعبانة السنة دي، والناس تعبانة لأن علف الماشية غالي، العلف غالي والسعر رخيص، والمربي تعبان".
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