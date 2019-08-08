موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي 8 / 8 / 2019 في الدوري الدوري الإنجليزي Premier League

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره نوريتش سيتي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج".





وتنطلق المباراة بينهما في تمام التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا على قنوات beIN SPORTS HD 2، beIN SPORTS HD 11 EN، وSport TV 2 البرتغالية.





ويسعى ليفربول لإقتناص أول نقاط له بالموسم الجديد، من أجل انتزاع اللقب من مانشستر سيتي، بعدما أنهى الريدز الموسم الماضي في المركز الثاني خلف السيتيزينز.





بينما يتطلع نوريتش سيتي الصاعد حديثًا للبريميرليج، بعد احتلاله صدارة الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى في الموسم الماضي برصيد 94 نقطة، لإحداث أولى مفاجآت البريميرليج بالفوز على الريدز في عقر داره ووسط جمهوره.