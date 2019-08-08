"الحج والعمرة": الحكومة القطرية تحجب الروابط المخصصة للتسجيل في أداء المناسك
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، حاتم قاضي، أن الحكومة القطرية حالت دون تمكين الشعب القطري والمقيمين هناك من السفر للمشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج بسبب حجبها الروابط المخصصة للتسجيل، مشيراً إلى أن الحجاج القطريين الموجودين حاليًا في مكة المكرمة قدموا من دول متفرقة.
وقال حاتم القاضي، خلال المؤتمر الصحفي الأول لحج 1440، والذي أقيم اليوم الخميس السابع من ذي الحجة في مقر الأمن العام: ” إننا مستمرون في وضع روابط جديدة للتسجيل، ومستعدون أيضًا كوزارة الحج والعمرة لكل ضيوف الرحمن بكادر مؤهل ومدرب يتجاوز 70 ألفًا ” .
وعلى جانب آخر، أعرب اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، عن أسفه الشديد من وجود البعض بين المسلمين ويستهدفون أمن الحج سواء بالمحاولة في إفشاله أو تهديد أمن وسلامة البيت الحرام أو التقليل من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، على مواجهة من يعبث بأمن المسلمين في الحج بكل حزم وقوة، ومؤكداً أنه لن يسمح لأي جماعة أو مجموعة بإفساد موسم الحج وأداء المشاعر المقدسة.
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