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ياسمينا: سأخوض تجربة التمثيل عندما أثبت نفسي في الغناء

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:27 م
ياسمينا: سأخوض تجربة التمثيل عندما أثبت نفسي في الغناء
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أمنية فوزي
 
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قالت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، إنها منتظمة في دراستها الجامعية حيث تدرس في كلية الإعلام، موضحةً أنها لم تكن كذلك في بداية التحاقها بها بسبب انشغالها في الحفلات.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام، عبر شاشة "TEN": "بتعامل مع زملائي عادي جدًا، مهما حصل مش هغير شخصيتي، والصوت عشان الشهرة، أنا بتعصب بسرعة وبرجع نفسي".

وتابعت، أنها ترتبط بعلاقات أقوى بزملائها خارج الوسط الفني، من تلك التي تربطها بالوسط الفني، لافتةً إلى أنها تعرفت إلى عدد كبير من الفنانين ومشاهير "يوتيوب".

في سياق متصل، قالت "ياسمينا"، إنها تلقت عرضًا للمشاركة في أحد الأعمال الفنية التي عُرضت في شهر رمضان، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب انشغالها في الغناء: "أرى نفسي ممثلة، لكني لم أثبت نفسي.. وموصلتش للي أنا عاوزاه".
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